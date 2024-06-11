ALLEN\u0026HEATH アナログミキサー ZED60-10FX 完動美品

アレン＆ヒース（ALLEN\u0026HEATH）のアナログミキサー ZED60-10FX。弾き語りデュオでの使用を想定して購入したました。音質や操作性に特に不満は無いのですが、マイク入力数が4chだと足りないケースが出てきたので、入力数6〜8chある新しいミキサーに買い替える事にしたのでお譲りしたいと思います。現在、不具合等なく現役で稼働しており、全くの無傷というわけではないですが、かなり綺麗な状態です。室内での使用のみで喫煙\u0026ペット無し環境です。現行モデルで、現在Sハウスさんで新品が67,600円で販売されています。お譲りするのは、ミキサー本体、電源ケーブル、取説類(ダウンロードでカラー印刷したA4日本語取説2部を含む)、元箱スペック■モノラルチャンネル数：4■ステレオチャンネル数：2■EQ：3band(MONO)/2band(Stereo)■AUX：2 （1系統は内蔵FX兼用）■グループ（バス)：-■デジタルエフェクト：1■寸法（W×H×D）：336x95x346mm■重量：3.8kg■詳細：■マイク/ライン・インプット×4（うち2系統はクラスAFETハイ・インピーダンス仕様）■60mmプロ仕様フェーダーを装備■ミッドバンドに音楽的なイコライジングを簡単に行える「MusiQ」を搭載した3バンドEQ■USBステレオ・イン/アウト（設定可能）■AUXセンド（プリフェーダー）×1■ステレオ・インプット×2■独立2トラックレコーディング・アウト端子■内蔵エフェクト（16タイプ）■XLRメイン・アウトプット（インサーション付き）■柔軟な使用が可能なモニター・セクション■48Vファンタム電線■ゲイン・ブースト付きDIレベル・スイッチ（ハイ・インピーダンス・インプット：リアパネル）■モノ・インプット・チャンネル1～４にはXLR端子と標準ジャックを装備種類···ミキサー



ZED60-10FX アナログミキサー エフェクト搭載



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