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トランスフォーマーG1 #1、#2
商品番号 L16615775949
商品名

トランスフォーマーG1 #1、#2
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 4,730 円
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商品詳細

トランスフォーマーG1#1、#2の２冊セット翻訳　石川裕人定価:￥2900、￥3100#石川裕人#石川_裕人#本#コミック／コミックアメコミプレミアが付いており数年前にまんだらけで2冊で15000円で購入しました。既に絶版しています。一部折れがあり、経年の擦り傷があります。バラ売り、値引き交渉不可。よろしくお願いします。
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