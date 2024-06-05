ポケカ　グルーシャ sar

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商品詳細
複数枚まとめて購入の方はコメントください----------------------------※値下げは行っておりません※※プレイ用とお考えください※即購入可能です。状態は画像でご確認願います。完美品をお求めの方は購入をお控えください。１枚毎の状態は掲載しておりません。何卒ご了承ください。水漏れ防止を行いスリーブに入れ厚紙で補強してお送りいたします。----------------------------
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