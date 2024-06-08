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ソプラノサックス（Antigua製）
商品番号 S11907370246
商品名

ソプラノサックス（Antigua製）
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 29,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティグアのソプラノサックスです。商品の詳細は、以下でご確認をお願いいたします。https://www.nonaka.com/antigua/standard.html今回は、下記の出品となります。・本体・ネック2本（ストレートとカーブド）・ハードケース（注：以下の品は付属しません。）マウスピース、リガチャー、キャップストラップコルクグリスリードアルトサックスのサブとして購入しましたが、ほとんど吹かないため、出品することとしました。私個人が見る限り、本体には、凹みや当て傷は無いと思います。ケースには、少し傷があります（写真を参照願います）。あくまで新品ではありませんので、その点十分ご理解の上、ご検討をお願いいたします。申し訳ありませんが、値引きには対応しておりません。状況により徐々に値下げしていきますので、価格に納得された時点でご購入をお願いいたします。
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