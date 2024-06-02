【盆セール】福辻式DVD脊柱管狭窄症 1分スタスタストレッチ

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商品詳細
アスカ鍼灸治療院福辻式DVD脊柱管狭窄症１分スタスタストレッチ 坐骨神経痛に効くDVDDISC1理論編DISC2実践編 ２枚組こちらで譲っていただいたものです。このDVDを観て、ストレッチをやってみたら、少しずつ楽になってきています。やり方は覚えたので、坐骨神経痛に苦しんでいる方は是非どうぞ。
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http://narcologia.ru/goods/slide726287.html
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脊柱管狭窄症１分スタスタストレッチ（福辻式）-
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