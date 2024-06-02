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【盆セール】福辻式DVD脊柱管狭窄症 1分スタスタストレッチ
商品番号 K26845763953
商品名

【盆セール】福辻式DVD脊柱管狭窄症 1分スタスタストレッチ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アスカ鍼灸治療院福辻式DVD脊柱管狭窄症１分スタスタストレッチ　坐骨神経痛に効くDVDDISC1理論編DISC2実践編　２枚組こちらで譲っていただいたものです。このDVDを観て、ストレッチをやってみたら、少しずつ楽になってきています。やり方は覚えたので、坐骨神経痛に苦しんでいる方は是非どうぞ。
http://narcologia.ru/goods/response576342.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln358602.html
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