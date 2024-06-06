ive VINYL LP レコード盤 イソ トレカ

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IVEのトレカです。3枚目必見！今私も気づきました。全然目立たないですが、気になる方は御遠慮ください。(現時点メルカリ最安値だと思うのでお値下げは難しいです。汚れがある為この価格です\u003e\u003c)⚪︎こちらの商品は、タワレコで購入したシングルに入っていた物です。公式です。⚪︎開封は手袋をして開封しました。素手で触っておりません。⚪︎開封後はスリーブに入れ、ファイルに入れて保存しておりました。⚪︎硬質ケースに入れ、発送します。⚪︎不明な点がございましたらご連絡お願い致します。プロフィールもご確認ください。よろしくお願い致します。※海外製品のため、初期傷がある場合があります。