大相撲　手形　昭和の名力士

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40年ほど前に購入した物と思われます。和室にずっと飾ってあった物なので、埃がありました。できる限り綺麗にしてお送りいたします。左から北勝海千代の富士式守伊之助大乃国旭富士書の形式···額縁入り#手形 #名力士#名横綱#昭和 #北勝海#千代の富士#式守伊之助#大乃国#旭富士