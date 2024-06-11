GLAY LIVE_DVD 2001～2007

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【下記確認の上、ご検討ください】*長期保存による劣化、（当方でも気付いていない）購入当時からのキズ・汚れ等、見られる場合があります。*こだわりの強い方、神経が細やかな方は、よくよくご検討ください。個人保管であることをご理解願います。**************************************************※まとめての販売です。GLAYLIVE_DVD2001～2007※ほぼ全て、開封のみ・1度再生したのみです。また当方、既に再生機器がない為、動作確認できておりません。※上記、了承の上、ご購入をお願いいたします。#まとめ買い歓迎#GLAY#LIVE#DVD