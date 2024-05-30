【値下げOK】S.Bvure製作 MBIRA ムビラ サムソン ブレ作 ケース付



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（プロ仕様）



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（SSサイズ）



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（中サイズ）



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（中サイズ） | MBIRA ZVAKANAKA



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（SSサイズ） | MBIRA ZVAKANAKA



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（SSサイズ）



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（中サイズ） | MBIRA ZVAKANAKA



即出荷 S.Bvure製作】MBIRA ムビラ サムソン ブレ作 ケース付-



作者不詳 アンティークムビラ 04



キッズムビラ10



サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（プロ仕様）



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サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（中サイズ）



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サムソン・ブレ製作 ニャマロパ ムビラ（SSサイズ）

ムビラカリンバ/SamsonBvure製作 布ケース付種類···カリンバムビラ縦:約21cm横:約18cm嵩:約2.5cm重さ:約800gジンバブエの有名なムビラ製作者SamsonBvureサムソン・ブレ作です。写真の布ケースも付きます。音色が気になる方は、PayPayフリマでは動画出品していますので、ムビラで検索下さればすぐに見つかると思います。値段設定は同じです。写真3、4にあるように上部にヒビがありますが、元々なのか乾燥など経年変化なのか不明です。演奏に支障はないですし、楽器自体に弛みやガタつきは全く無いです。というか物凄く頑丈です。現状の色合いやサビがいわゆる熟成、育っているというものかもしれません。チューニングやキーが正しいのかはわかりませんが、オクターブはあっており、チューニング全体はこの方の演奏と同じチューニングにはなっています。\u003e\u003ehttps://youtu.be/NRoAJ1hc-dcご自身でメンテナンスやチューニングができる方がご購入ください。#カリンバ#ムビラ#ジンバブエ#ンビラ#Bvure#mbira#Zimbabwe#民族楽器#アフリカ#Africa#Calimbaアクセサリー・パーツ···ケース、バッグレベル···中級者