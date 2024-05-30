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【値下げOK】S.Bvure製作 MBIRA ムビラ サムソン ブレ作 ケース付
商品番号 B45274308587
商品名

【値下げOK】S.Bvure製作 MBIRA ムビラ サムソン ブレ作 ケース付
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムビラカリンバ/SamsonBvure製作　布ケース付種類···カリンバムビラ縦:約21cm横:約18cm嵩:約2.5cm重さ:約800gジンバブエの有名なムビラ製作者SamsonBvureサムソン・ブレ作です。写真の布ケースも付きます。音色が気になる方は、PayPayフリマでは動画出品していますので、ムビラで検索下さればすぐに見つかると思います。値段設定は同じです。写真3、4にあるように上部にヒビがありますが、元々なのか乾燥など経年変化なのか不明です。演奏に支障はないですし、楽器自体に弛みやガタつきは全く無いです。というか物凄く頑丈です。現状の色合いやサビがいわゆる熟成、育っているというものかもしれません。チューニングやキーが正しいのかはわかりませんが、オクターブはあっており、チューニング全体はこの方の演奏と同じチューニングにはなっています。\u003e\u003ehttps://youtu.be/NRoAJ1hc-dcご自身でメンテナンスやチューニングができる方がご購入ください。#カリンバ#ムビラ#ジンバブエ#ンビラ#Bvure#mbira#Zimbabwe#民族楽器#アフリカ#Africa#Calimbaアクセサリー・パーツ···ケース、バッグレベル···中級者
http://narcologia.ru/goods/troupe118011.html
http://narcologia.ru/goods/protein430334.html
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