京都大事典　淡交社出版

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商品詳細
京都のすべてを知りたい方、調べたい方には必携と思います。神社仏閣はもちろん、名所旧跡、儀式、行事、生活習慣、習俗、文化行事などが網羅されています。Ａ4版ぐらいの大きさです。本文で1083ページ、索引で91ページあります。厚さは6センチぐらいと思われます。定価は12000円で昭和59年発行です。※箱にはかなりのスレがあります。本文は大丈夫です。#京都 #事典 #淡交社 #金閣寺 #祇園祭 #清水寺
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