ポピー SAR ポケカ

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商品詳細
目立った汚れや傷などはありません。素人保管ですので神経質な方は御遠慮下さい。発送方法ですが、スリーブ、硬質ケース、折り曲げ防止のダンボール、OPP袋に入れての発送となります。他に気になる点がございましたら気軽にコメント頂けたらと思います。ポケカポピーSAR
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