PlayStation4本体　TOSHIBA外付けハードディスク2TB付き

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PS4本体になります。ドラゴンクエストヒーローズの同梱版の本体です。ソフトは付きません。コントローラーは交換してています。(海外の純正品です)動作問題ありません。元々のコントローラーは付きません。HDMIケーブル、(汎用品です)ACアダプター(恐らく純正品)本体とコントローラーをつなぐケーブル(恐らく純正品)TOSHIBA製の2TBの外付けハードディスク、はぐれメタルのフィギュアが付属します。一式揃っているので、直ぐに遊べる状態です。本体スリキズ有ります。本体裏の黒いゴム欠品。本体の動作は現在問題ありません。出品前に縦置き、横置き両方で、PS4用ディスク、DVDディスク、Blu-rayディスクを読み取りました。(PS4用ディスクを読み取り時の画像を貼っておきます)普段は横置きで使っていました。本体は初期化済みです。外付けハードディスクは初期化はしていませんが、中身は消しておきました。恐らくそのまま使えるかと思いますが、必要であれば購入者の方の方で、パソコン等で初期化等してご使用下さい。それでは宜しくお願いします。