YOSHIKI セット売り

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商品詳細
【はじめに】X,XJAPANのYOSHIKIさんに関するCDまとめ売りとなります古い物もありますので状態こだわる方は御遠慮下さい入手困難なものが多いと思いますので御理解いただける方、大切にしてくれる方よろしくお願いしますコレクションにいかがでしょうか【商品】Albums❶EternalMelody❷EternalMelodyII❸YoshikiClassicalCompilations❹YoshikiSelection❺YoshikiSelectionIISingles❻Amethyst❼RogerTaylor\u0026Yoshiki–ForeignSand【状態】写真のとおりです年数が経過してますので擦れや使用感あることを御理解下さい【付属品等】写真掲載のとおり【価格等】NC,NRバラ売不可#X#xjapan#Taiji#hide#Toshi#pata#Yoshiki#heath#sugizo
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