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【 キンプリ 】 ピース Deartiara盤 ティアラ盤 シリアルコード付
商品番号 E90551013003
商品名

【 キンプリ 】 ピース Deartiara盤 ティアラ盤 シリアルコード付
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,951 円
在庫状況 あり

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商品詳細

King\u0026Prince5thアルバム「ピース」FC期間限定販売Deartiara盤新品未開封！シリアルコード・初回先着特典ステッカーシート(A6)各1点付き■DearTiara盤・56Pフォトブック型ジャケット(15cm×15cm)「King\u0026Princeとうちあげ」応募用シリアルコード※応募期間：2023.8.15〜2023.8.22正午⚫︎CD：1.静寂のパレード2.MyLoveSong3.なにもの4.That'sEntertainment5.分かってるつもり6.かた結び7.ワレワレハコイビトドウシダ(髙橋海人)8.CHASEITDOWN9.TLConnection10.Recolor11.きみいろ(永瀬廉)12.君に届け13.Happyeverafter⚫︎DVD：・LivePerformancefrom2023.7.2　King\u0026Princeファンミーティング　「King\u0026Princeとうちあわせ」　なにもの/MagicofLove/名もなきエキストラ/　Lovin'you/koi-wazurai定価：4,070円(税込)■商品状態・新品未開封のため中身の確認はしておりません。・シュリンクにスレ等はあるかと思います。⚠️上記2点ご理解いただける方のみ購入をお願いします！【即購入可】◎・ATM／コンビニ払いをご選択される場合、12時間以内にお支払い可能な方のみご購入願います！・こちらの商品のみでのお値下げは不可になります！⚠️プロフィール必読でお願いします。・素人の自宅保管につき神経質な方や完璧を求める方の購入はご遠慮願います。・水濡れ防止および緩衝材対応にて発送します！#KingandPrince#KingPrince#CD・DVDKingandPrincedeartiaraディアティアラ盤fifthalbumfc限定ファンクラブ限定期間限定シリアルナンバー永瀬廉髙橋海人「だが、情熱はある」主題歌初ソロ曲
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