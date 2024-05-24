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- ☆★☆ VOX Cambridge 15 V9159 USED ☆★☆
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商品詳細
VOXCambridge15V9159USEDです。出品は本体のみになります。動作に問題はありませんでした。プリ部：12AX7×1、パワー部：トランジスタ、15W出力のハイブリッドアンプになります。フォトカプラ―が故障し、トレモロが正常に動作しなくなる事象が多いアンプですが、フォトカプラ―交換済みで、トレモロも正常に動作します。。出音は下記を参考にしていただければと思います。https://www.youtube.com/watch?v=mgftT5hGx5Qhttps://www.youtube.com/watch?v=X3KicEA57Ek\u0026list=PLnTmvqYoWoVs_l4WOmzuVhvtXrI44WsKyhttps://www.youtube.com/watch?v=8uwswjTkTu0よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/preference728238.html
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