Nintendo NEW ニンテンドー 3DS ホワイト

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大人が使用していた物なので外装はほとんど傷はなく綺麗な状態です。下の画面にあまり目立たないですがタッチペンを使用した時の傷が少しあります。写真で確認をお願いします。SDカードは付属のものから容量の多いものに変更してあります。気になる点があればコメントください。またマリオのきせかえプレートも別で出品していますので、のぞいてみてください。※値下げ交渉はご遠慮いただいています。NintendoNEWニンテンドー3DSホワイトcolor:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo