任天堂 ニンテンドー スイッチ 本体セット 5-⑦

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo≪商品について≫任天堂ニンテンドースイッチNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッド・本体・ジョイコン左右・ドック・ストラップ2本・HDMIケーブル(社外品)・充電器・グリップ・箱画面は小傷、スレは１箇所あります。(新品のガラスフィルムお貼りしてあります)本体やジョイコン等の傷スレ等の詳細は画像にて確認して下さい。(小傷、スレあります)動作確認済通電○ソフト読み込み○ゲームプレイ○各ボタン動作○スティック動作○充電確認○WiFi接続○タッチパネル○ジョイコンスライド○テレビモード○ジョイコン左右○初期化済みにての発送になります。※出品前にチェックし気が付いた点は記載しておりますが、素人検品ですので少々の見落としはご容赦ください。※その他のオプションです。microSD64GB＋1000円必要な方は購入ボタン押す前にコメント下さい。≪発送について≫梱包はプチプチにビニールに入れてらくらくメルカリ便の予定です。≪お願い≫悪天候・体調不良等により発送が遅くなってしまう場合がありますが、出来るかぎりスムーズにお取引が出来るように心がけておりますので、宜しくお願いいたします。また、子供がおりますので、迅速な対応ができない場合があることをご理解下さい。