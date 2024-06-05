【匿名発送】スティーブ・ジョブズ 全6巻セット ヤマザキマリ

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商品詳細
☆スティーブ・ジョブズ1～6巻です※バラ売り不可☆レンタルアップ品ではございません中古品につき、カバー等若干の使用感、折れ、ヨレ等ございますが比較的状態も良く通読には問題ありません※1巻以外は初版です！☆神経質な方はご購入をお控え下さい☆アルコールによる簡易クリーニングし、水濡れ防止のためOPP袋に梱包し発送させて頂きます☆らくらくメルカリ便にて送料無料·匿名で発送させて頂きます！#スティーブジョブズ#ヤマザキマリ#本#漫画#マンガ#COMIC#コミック23/8240/672
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