ポケモン　サファイア　エメラルド　GBA 6V カノンのラティアス

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中古で購入したものです。起動問題なしです！即購入可、値下げ不可になります。ソフトのみです。バラ売りも可能ですが、その際はサファイア 4888円エメラルド 7777円になります！サファイア注目ポケモン・カノンのラティアス（個体値6V）・理想個体ラティオス・カントー3鳥色違い・ジョウト3犬色違い・さいはての孤島産色違いミュウ・FRLG産色違いミュウツー■6Vラティアス所持（親名:カノン）第三世代では極めて入手困難な6Vラティアスが入っています！能力値にあっては画像参照■理想個体ラティオス（おくびょうCS252）3Vラティオス所持しています。BCSが個体値31他も高水準。能力値は画像参照。■マスターボール未使用マスターボールあり！■その他内蔵電池は切れておりますが、プレイ上の問題はございません。エメラルド◆「色違い」で全国図鑑385種収録◆※色違いが存在しないセレビィのみ通常色◆育成済みポケモン20体以上収録◆理想個体・努力値振り済み対戦やバトルタワー等ですぐ使えます◆わざマシン・きのみ・ボール全種類◆◆市販以外で手に入るアイテム全種類◆コンテストで活躍する5色バンダナや入手困難なしあわせタマゴ、でんきだま等も収録※アイテムはボックス1のフシギダネからボックス7のヤドキングまで持たせています。◆ボックスにポケルス状態ポケモン入り◆ソフト内電池が切れてるため永久に感染可能◆ミロカロス◆色違いゴージャスボール入りリボンコンプリート全26種類コンディションAllMAX◆むげんのチケット収録◆ラティアス・ラティオスの厳選可能です元々、起動時接触不良などあるかもしれませんが、中古で入手したROMである旨をあらかじめご了承の上、ご購入下さい。商品購入後の返品及び返金、またクレームは一切受け付けません。#ポケモン #ゲームボーイアドバンス #GBA#ルビー #サファイア #エメラルド #色違いポケモン ルビーポケモン サファイアポケモン エメラルド