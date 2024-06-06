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【美品希少】BOO-CHAMP2000 高木ブーウクレレ オリジナルケース付
商品番号 W42921528856
商品名

【美品希少】BOO-CHAMP2000 高木ブーウクレレ オリジナルケース付
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 15,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】BOO-CHAMP2000【型番など】BOO-CHAMP2000【ブランド】【動作確認】【その他（本体の目立つキズ等）】オリジナルソフトケース付ご覧いただきありがとうございます付属品など写真に掲載している物のみになります。商品は全て中古品のため、経年と通常使用による劣化、小傷、取りきれない汚れ等ある場合もございます。コンディションや動作はわかる範囲で記載いたしますが、専門的な知識のない素人のため詳細など不明点も多々あります。ご質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。梱包は配送中の破損と水濡れを防ぐため、プチプチや新聞紙等でしっかりと保護します。段ボールや梱包資材はリサイクル品を使用することもあります。#ウクレレ#高木ブー
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