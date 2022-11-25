“新品” Nintendo Switch 本体 新型 バッテリー長持ちタイプ



新型ニンテンドースイッチバッテリー長持ちHAC001(-01)

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✔️即購入OK✔️早い者勝ち!!（他サイトに出品中）✔️新品未開封■商品概要バッテリー持続時間が長くなり、箱が小さくなった新モデルのNintendoSwitch(ニンテンドースイッチ)です。＊有機ELモデルではございません＊23年8月に購入＊新品未開封のため、初期不良などはメーカーサポートへお問い合わせ下さい■状態新品未開封■カラーネオン■バッテリー持続時間約4.5～9.0時間■梱包緩衝材(プチプチ)で丁寧に包装して、ダンボールに梱包させて頂きます。■その他※すり替え防止の為、キャンセルや返品は不可とさせて頂きます※先に購入された方を優先させて頂きます【セット内容】◆NintendoSwitch本体：1台◆Joy-Con(L)：1個◆Joy-Con(R)：1個◆NintendoSwitchドック：1個◆Joy-Conグリップ：1個◆NintendoSwitchACアダプター：1個◆Joy-Conストラップ：2個◆HDMIケーブル：1個◆セーフティーガイドSwitchネオンカラー任天堂NintendoSwitchスイッチニンテンドースイッチ本体任天堂スイッチ任天堂SwitchNintendoSwitchニンテンドースイッチ本体あつまれどうぶつの森あつもりフォートナイトモンハン モンハンライズモンスターハンターモンスターハンターライズプレゼントおうち時間桃鉄桃太郎電鉄ゲームGAME誕生日プレゼントバースデー縁起物お祝い誕生日こどもの日父の日夏休みお祭り景品ご褒美プレゼントお土産贈答品ギフト07132026300809162409020910162229100713221210ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ