MAMAMOO Travel ヨントン 当選者限定 トレカ ムンビョル

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日本版Travelのヨントンで、当選者30名のみがもらえたトレカです。アルバム3種とセットでのお値段になります。（アルバム付属のランダムトレカは入っておりません）即購入ok喫煙・ペット❌◯トレカはスリーブ＋硬質ケース＋防水対策をして郵送いたします。◯グッズ卒のため出品いたしますが、出し惜しみのため、お値下げは出来かねます。◯大切に保管しておりますが、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。◯海外製の為、初期キズなどある場合があります。ご理解の上、ご購入をお願い致しますママムソラムンビョルフィインファサトラベルオンラインペンサ