ニンテンドースイッチ本体 外装交換済+社外品ドック付 旧型XAJ SWITCH ...

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1枚目の写真に写っているものが付属品すべてとなります。去年に本体が入手困難な時期にメルカリで購入し、外装が破損していた為本体の背面+ジョイコンの外装パネルを交換しております。状態を「やや傷や汚れあり」としてありますが、交換を施した箇所は新品同様にきれいな状態です。背面のスタンドは使用しなかったので修理しませんでした。画面は保護フィルムが張ってあります。主にポケモンSVをやっていましたが、問題なく動作しております。社外品のドックを使いディスプレイ出力してプレイしていましたので、今回はそちらもつけてお売りしたいと思います。ニンテンドースイッチ本体NINTENDOSWITCH本体