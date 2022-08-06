不二家 開運 ペコちゃん 招き猫 陶器

不二家 開運ペコちゃん 招き猫ペコちゃん公式ネットショップ限定福袋の開運ペコちゃん招き猫です◎材質：本体/白雲陶器◎サイズ：高さ14cm程猫耳部分に傷底部分に欠けたところがありましたお写真でご確認くださいこちら一つ一つ手作りの為初めからの擦れや色ムラがある場合がございますのでご了承くださいませ＊箱も綺麗な状態だと思いますが経年による傷みがありますので、ご理解いただける方よろしくお願い致します#ペコちゃん#開運ペコちゃん#招き猫#招福#不二家#フィギュア#人形#置物#陶器



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