Nintendo Switch本体 プロコン+ケース付き

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旧型Switch本体になります。プロコン+ケースとのセットになります。128GBのMicroSDカードが入っているのですぐにお使いいただけます。【内容物】1.Switch本体2.Joy-conR(レッド)3.Joy-conL(ブラック)4.Switchドック5.ジョイコン同士を繋いでコントローラーにするパーツ6.Joy-conグリップ7.ACアダプター8.Type-C充電ケーブル9.HDMIケーブル(おそらく社外品)10.SwitchProコントローラー11.持ち運び用のケース12.MicroSDカード(128GB)※プロコンの下部に白い傷があります。9枚目の写真にてご確認ください。大切に使ってきましたが中古品ですので、傷や汚れなど多少ついております、ご理解ください。貼っております写真にて状態をご確認ください。Switch本体に保護フィルムが貼ってあります。ご希望でしたら剥がした状態でお送りいたします。即購入okです。