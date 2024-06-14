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PS5本体　コントローラー　ソフト　ゲーミングネック
商品番号 V17194331116
商品名

PS5本体　コントローラー　ソフト　ゲーミングネック
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 21,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・PlayStation5本体・DualSense充電スタンド・コントローラー２個・ゲーミングネックセットforPlayStation®5,PlayStation®4,PC【PS5対応】・プレイステーション5CFI-1100A01ディスク搭載モデル・ホリワイヤード有線ゲーミングネックセットはPlayStation5/PlayStation4対応の首掛けタイプのゲーミングヘッドセットです。従来のヘッドセットと違い、首からかける事で、頭部にかかる負荷や側圧がなく、長時間快適に使用する事ができます。バーチャルサラウンド機能搭載\u00262種類のサウンドモード(バスブーストモード・FPSモード)を自由に切り替え可能です。スピーカーから出るゲーム音をカットするエコーキャンセル機能を搭載。自分の声のみを相手に伝える事ができます。付属品や印刷物一式はすべてついております。本体は綺麗ですが箱にやや傷があります。ソフト・ELDENRING・THESHOW22・ストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン
http://narcologia.ru/goods/slide44387.html
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