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【サイン本】レンゾ・ピアノ×安藤忠雄 : 建築家の果たす役割
商品番号 B93548673883
商品名

【サイン本】レンゾ・ピアノ×安藤忠雄 : 建築家の果たす役割
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,540 円
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商品詳細

安藤忠雄氏の直筆サイン本となります。擦れ・キズがややあり、背表紙に日焼けがございますが、中身の状態は良好です。「レンゾ・ピアノ×安藤忠雄:建築家の果たす役割」RenzoPiano/安藤忠雄#RenzoPiano#Renzo_Piano#安藤忠雄#安藤_忠雄#本#その他／その他
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