ニンテンドー3DS コスモブラック

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「ニンテンドー3DSコスモブラック」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS3DSブラック 本体 完動品 ニンテンドー3DS本体とその他付属品のセットになります。スライドパットのゴムが取れておりますが操作に問題はございません。（出品内容物）・3DS本体 タッチペンとSDカードはございません。⭐︎（動作の状態）・各ボタン、カメラなど動作全般において問題はございません。⭐︎（外装及び液晶の状態） 「外装」・表裏両面に傷や細かな擦り傷等があります。 「液晶」・表裏両面に傷や細かな擦り傷等があります。⭐︎（出品前及び発送前対応）・埃や汚れを取り除き、丁寧にクリーニング、掃除を行います。・発送前に最後の動作確認を行います。⭐︎（オプション）・出品中のソフト同時購入で-60円・充電器追加＋500円ご購入前にコメントにてご連絡お願い致します。⭐︎（注意事項）・中古品につき、神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えください。・質問などはお気軽にコメントお願い致します。・お値下げは不可となります。#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体