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【NF盤】SAKANAQUARIUM アダプト ONLINE
商品番号 K39802376973
商品名

【NF盤】SAKANAQUARIUM アダプト ONLINE
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 6,404 円
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商品詳細

開封済み。一読、一度視聴済みです。ペーパークラフトは一度開封済みのため、裏側のシールが写真のようになっています(画像2枚目)↓以下公式説明文です。↓SAKANAQUARIUMアダプトONLINE-NFmemberLimitedEdition-品番:NZS-915価格:15,620円(税込)発売日:2023年2月22日(水)【収録内容】2Blu-ray:DISC1　SAKANAQUARIUMアダプトONLINE+DocumentaryofSAKANAQUARIUMアダプトONLINEDISC2　SAKANAQUARIUMアダプトTOURatNIPPONBUDOKAN2CD:DISC1　SAKANAQUARIUMアダプトTOURatNIPPONBUDOKANライブ音源前編DISC2　SAKANAQUARIUMアダプトTOURatNIPPONBUDOKANライブ音源後編特典グッズ:アダプトタワー　1/65スケール　ペーパークラフト特製ポスター2種(サイズ648mmx514mm4つ折り)豪華特殊仕様SAKANAQUARIUMアダプト完全データブック「記録」同梱*120p予定・大型サイズ(縦約328mmx横約257mm)・各ディスクに対応したライブ映像がスマホで簡単再生できる「プレイパス」サービス対応(ダウンロード有効期限:2024年2月29日まで)*特典映像はプレイパス非対応・歌詞字幕表示機能付き
http://narcologia.ru/goods/reinforcement654899.html
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