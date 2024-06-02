BOOWY DVD 8枚セット 限定豪華BOX\n完

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商品詳細
★BOOWYDVD8枚セット完全生産限定盤豪華BOX★「\"GIGS\"CASEOFBOΦWY」「BOΦWY」のレパートリーを全て演奏する」1987年7月31日神戸、8月7日に横浜で行われたGIG★「BEATCHILD」1987年8月22日～23日、南阿蘇アスペクタで台風直撃の中行われた野外イベント★「ロックステージin新宿都有3号地」1986年8月4日、都有3号地(現東京都庁)にて行われた豪雨の中でのGIG★「FINAL伝説」2001年NHKで放送されたBOΦWYドキュメンタリー★「BIGMOUTHPARTY」1987年7月26日、札幌真駒内オープン・スタジアムで行われた野外イベント★「ROCK'NROLLOLYMPIC'87」1987年8月9日、スポーツランドSUGOにて行われた野外イベント★「ArtformorBurnout!」この作品のために新たに編集されたレア映像集。未発表曲「MIDNIGHTRUNNERS」収録送料込み価格です。丁寧な梱包、発送を心掛けます。宜しくお願い致します。BOOWY氷室京介BOΦWYVIDEO[DVD]ブランド：ユニバーサルミュージック
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