小田和正 Kazumasa Oda Tour 2019 ENCORE!!～

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値下げ交渉はご遠慮願います。新品未開封品KazumasaOdaTour2019ENCORE!!ENCORE!!inさいたまスーパーアリーナBlu-rayブルーレイJAN45473664278201.OPENING2.会いに行く3.そんなことより幸せになろう4.こころ5.たしかなこと6.夏の終り7.秋の気配8.小さな風景9.Re10.愛を止めないで11.言葉にできない12.myhometown13.Yes-No14.御当地紀行15.坂道を上って16.theflag17.ラブ・ストーリーは突然に18.キラキラ19.YES-YES-YES20.さよならは言わない21.明日22.風と君を待つだけ23.今日もどこかで24.この道を25.君住む街へ26.風のようにうたが流れていた27.またたく星に願いを28.hellohello29.さよなら30.やさしい夜31.また会える日まで32.会いに行く33.ENDING