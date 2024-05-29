DSI LL 本体、タッチペン、ゲームセット

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海外から一時帰国中、断捨離中です中古品、自宅保管のため写真をよくご確認お願いします神経質な方はご遠慮ください売り切りたいのでお気軽にコメント・即購入してくださいお取引は2023年8月下旬まで可能ですそれ以降は出品停止します、メッセージのやりとり、評価は可能です追跡希望はご相談くださいDSILL本体、タッチペン、ゲーム グランドセフドオートチャイナタウンウォーズ動作確認済み色は緑