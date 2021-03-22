ニーアオートマタ　1番くじ　ラストワン賞

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商品詳細
新品未開封品となります。自引きして箱のまま保管しておりましたが、場所がないため出品します。箱に大きな傷はありません。発送は段ボールに入れて発送します。また在庫2点ある為、2点ご購入希望の方いらっしゃいましたら15000円でお譲りいたします。よろしくお願い致します！NieR:AutomataVer1.1a放送記念くじヨルハ賞2Bフィギュア ーゴーグルOFFver.ーフィギュア種類···コレクションフィギュア
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