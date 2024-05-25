学研まんがNEW日本の歴史 1〜12巻

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「学研まんがNEW日本の歴史」中学受験の為に購入しましたが、1〜2回程度しか読んでいません。全体的には状態は良いですが、11巻のカバーに酷い折れ曲がれがございます。他にもカバーに小さな折れがございます。#大石学#大石_学#鈴木一史#鈴木_一史#藤丘ようこ#藤丘_ようこ#本#歴史／日本史