★希少　Keeley DS-1 Ultra mod BOSS モディファイ



評価・レビュー】BOSS DS-1がモディファイされたディストーション ...



Keeley BOSS DS-1 Mod Ultra【尾張一宮店】（中古）【楽器検索デジマート】



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BOSS DS-1 Keeley MOD Ultra 風モデファイ-



Keeley MOD DS-1 ULTRA - エフェクター



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BOSS DS-1 Keeley MOD Ultra 風モデファイ-



Keeley DS-1 Mod.



keeleyとBOSSの DS-1 楽しい引き比べセット culto.pro



希少！ BOSS DS-1 Keeley \



しあります BOSS DS-1 Keeley Mod Ultra / Steve Vai OF3ET ...

ギタリストのSteveVai（スティーブ・ヴァイ）が愛したBOSSDS-1を、RobertKeeley（ロバート・キーリー)風に改造（モディファイ）して生まれたのが「KEELEYDS-1ULTRA」で、クローン化して製造致しました。（K社）のMODを基本として、取り込んでおります。DS-1の良くない点である、低音の弱さ、ノイズの多さが改善されています。ミニスイッチにより2つのモードが使えます。上側でキメが細かく歪みが深いモード、下側でダイレクトなタッチで音が太く荒々しい歪みのモードが特徴です。二つの素晴らしい歪を選べます。素晴らしい歪サウンドを堪能出来る逸品です。★ハンドメイド モディファイ★LED色変更(ブルー)★室内のみ使用 状態良好★動作確認済★箱、説明なし★商品到着後「思っていたより状態が悪かった」などのご購入後のお問い合わせ、新品やショップレベルの対応はできかねます。以上をご理解いただき、ノークレーム・ノーリターンでお願いします。