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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。獣医住血微生物病 近代出版 1986年11月15日発行 南哲郎 藤永徹 函付きこちらは中古本になります。中古本になりますのでカバー、函、表紙、小口、本項などに経年劣化、ヤケ、シミ、スレ、角折れなどがあります。見開きと巻末に記名消しがあります。パラパラと見ましたが書き込みは見当たりませんでした。見落としありましたら申し訳ございません。まだまだ使用していただけますが、画像をご覧いただきご確認お願いします。現状お渡しになります。中古品にご理解いただける方のご購入をお願いします。※画像に載っているものが全てになります。付属品などのご確認は、ご購入前にコメントからご質問ください。④N202309087/2
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獣医住血微生物病 近代出版 1986年11月15日発行 南哲郎 藤永徹 函付き-
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