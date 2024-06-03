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商品詳細
「角川まんが学習シリーズ日本の歴史2017特典つき全15巻+別巻1冊セット」山本博文定価:￥12800#山本博文#山本_博文#本#歴史／日本史1巻〜3巻くらいまでしか実際は読んでいません。その為4巻以降、スリップ(短冊)がついたままです。ただ、カバーは4巻目のものしかありませんので、ご了承ください。傷みは3巻目に少しあります。
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角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 2017特典つき全15巻+別巻1冊セット
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