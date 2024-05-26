パーランクー　沖縄民族楽器　沖縄エイサー



【371】パーラング/パーランク/沖縄楽器 【371】パーラング/パーランク/沖縄楽器



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他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️ #カーサ楽器 ⭐️エイサーは沖縄本島の盆踊りのことで、囃子の「サァーエイサーエイサー」が由来です。片手に持って踊りながらたたきます。【サイズ】23cm【重量】500g【材質】牛皮使用【付属品】バチ付アクセサリー・パーツ···スティックレベル···初心者種類···その他