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パーランクー　沖縄民族楽器　沖縄エイサー
商品番号 L25183632470
商品名

パーランクー　沖縄民族楽器　沖縄エイサー
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,558 円
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商品詳細

他にも色々な楽器の出品をしております。よろしければ下記カーサ楽器店よりご覧ください⭐️　#カーサ楽器　⭐️エイサーは沖縄本島の盆踊りのことで、囃子の「サァーエイサーエイサー」が由来です。片手に持って踊りながらたたきます。【サイズ】23cm【重量】500g【材質】牛皮使用【付属品】バチ付アクセサリー・パーツ···スティックレベル···初心者種類···その他
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