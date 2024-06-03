新品 VANITY BOX CD11枚組 限定盤 vanity 阿木譲

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新品、シュリンク付き。イタリアより直輸入した限定品になります。版元完売。返品などの対応は致しかねます。あらかじめご了承の上、入札をお願い致します。阿木譲氏監修。箱自体から音が鳴る仕掛けになっています。オリジナルマスターテープよりデジタルリマスタリングvanityrecords13作品・CD11枚組限定500setボックスカラー（ピンク250set,イエロー250set）各CDジャケットはオリジナルレコードジャケットを再現ヴァニティロゴステッカーライナーノーツ付きVANITYBOX(収録CD)CD-1TOLERANCEAnonym（79年）CD-2TOLERANCEDivin(81年)CD-3NORMALBRAINLadyMaid(80年)CD-4SYMPATHYNERVOUS／SympathyNervous(80年)CD-5≪7インチ・シングル≫・SYMPATHYNERVOUS／ポラロイド(80年)・マッド・ティー・パーティー／ハイド＆シーク(80年)・パーフェクト・マザー／You’llnosowil(80年)CD-6R.N.A.ORGANISMR.N.A.O.meetsP.O.P.O.(80年)CD-7BGMBackGroundMusic(80年)CD-8あがた森魚乗物図鑑(80年)CD-9AUNTSALLYAuntSally(79年）CD-10SAB／Crystallization(78年)CD-11DADA／浄(78年)関連キーワードLamonteyoungスティーブライヒ坂本龍一NewBlockaders小杉武久オノ・ヨーコテリーライリージム・オルーク#ビョーク#レディオヘッド#ボーズオブカナダ#ライブ#ワープレコーズ#エイフェックスツイン#オウテカ#フライングロータス#エレクトロニカ#テクノ#ハウス