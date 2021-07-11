【レア】平成レトロ　ゲーム　フェリエ　フェリエパピー　手書き電子手帳　セガ

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1997年購入。暗所で長年大切に保管していました。SEGAより発売された、手書き電子手帳ferie(フェリエ)フェリエパピー好きな犬を選んで手帳の中で飼うことができたり、手書きメモ、似顔絵フレンド帳、スケジュール帳、占い、ゲーム(かくれんぼ、記憶ゲーム、パズル)、お小遣い帳、電卓、時計、シークレット機能 が内蔵されています。タッチ画面で操作できるものです。取扱説明書付きなのですが、裏表紙に氏名を記入しているため、お送りする際は最後のページのみ切り取ってお送りします。今は電池が切れているので、お送りする前に電池交換し、動作確認させていただきます。(その際、不具合がある場合は、取引キャンセルさせていただく場合がございます)よろしくお願い致します。