少女時代　アパレル　フーディー　MD

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商品詳細
少女時代SNSDのBeyondLIVE-2022Girls’GenerationSpecialEvent-LongLastingLoveのMDHOODIEBver.(色：黒)です。トレカを取り出すために一度開封していますが、商品は袋から出していない、未使用の新品です。MD類は全て予約完売商品です。◎即購入可#少女時代#テヨン#サニー#ティファニー#ヒョヨン#ユリ#スヨン#ユナ#ソヒョン#SNSD#포카#トレカ#トレーディングカード
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