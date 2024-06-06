ニンテンドー new 3DS ジャンク

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ニンテンドーのnew3dsです。ジャンクです。2018頃に購入しました。使用感少しあります下画面のタッチパネルが出来ません。バッテリーの膨らみはありませんamazonで800円程度のタッチパネルと分解の時に壊してしまったコネクタがあれば治ります。SDカードは付きません。本体保護用のカバーをお付けします。言っていただければLL用ですがケースもお付けします。初期化して出品します。任天堂ニンテンドウ3DS2DSNintendoジャンク