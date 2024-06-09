プラトン全集　角川書店

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商品詳細
亡くなった父が所有していたものです。傷や汚れなどが多くあります。 当方古い書籍に関する知識はありませんが、写真の提供は可能ですので、気になる点などございましたら、お気軽にコメントをください。 コメントに応じて写真を追加いたしますので、ご購入を検討中の方はコメントをよろしくお願いいたします。
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