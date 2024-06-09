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【動作確認済】ＷiiU　本体　コントローラー　ソフトセット　Nintendo
商品番号 Y76521264659
商品名

【動作確認済】ＷiiU　本体　コントローラー　ソフトセット　Nintendo
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

（セット内容）・本体　×１・ゲームパッド　×１・Wiiリモコン　×3・リモコンカバー×3・ヌンチャク　×２・コントローラー×1・ハンドル　×1・本体ACアダプター　×1・ゲームパッドACアダプター×1・HDMIケーブル・センサーバー　×１・ソフト　×2商品の状態・動作確認、清掃済みです。・中古品のため多少のキズ、色ヤケ、画面ヤケ等の　　使用感があります。・画面は保護シールをはって使っていたので状態は良いと思います。神経質な方はご遠慮ください。
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