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商品詳細
2PMアルバムシングルCDまとめ売り2PMの日本アルバム7枚、日本シングル6枚、韓国盤アルバムの日本発売盤2枚の合計15枚です。ほとんどが初回限定盤で、帯付きです。【豪華BOX仕様】『REPUBLICOF2PM』CD＋DVD＋フォトブック【初回生産限定盤A】【豪華BOX仕様】『LEGENDOF2PM』CD＋DVD＋フォトブック【初回生産限定盤B】【豪華BOX仕様】『LEGENDOF2PM』2CD(特典CD:メンバーソロ楽曲6曲)+フォトブック【初回生産限定盤A】【豪華BOX仕様】『GENESISOF2PM』CD＋DVD【初回生産限定盤B】【豪華BOX仕様】『GENESISOF2PM』2CD(特典CD:メンバーソロ楽曲6曲)+フォトブック【初回生産限定盤B】【豪華BOX仕様】『2PMOF2PM』2CD(特典CD:メンバーソロ楽曲6曲)+フォトブック【初回生産限定盤A】【三方背BOX仕様】『GALAXYOF2PM』CD＋DVD＋フォトブック【初回生産限定盤A】『2PMBeautiful』CD＋DVD【初回生産限定盤A】『2PMMasquerade』CD＋DVD【初回生産限定盤B】『2PMMasquerade』CD＋DVD【初回生産限定盤A】『2PMGIVEMELOVE』CD＋DVD【初回生産限定盤B】『2PMGIVEMELOVE』CD＋DVD【通常盤】『2PMGIVEMELOVE』【JAPANSPECIALEDITION】『01:59PM』CD＋DVD【JAPANSPECIALEDITION】『HANDSUP』CD＋フォトブック#2PM#2pm#junho#JUNHO#ジュノ#Jun.K#ニックン#テギョン#ウヨン#チャンソン#DVD#CD#日本アルバム#韓国アルバム#初回限定盤#初回生産限定盤
http://narcologia.ru/goods/freezer694798.html
http://narcologia.ru/goods/stealth246376.html
http://narcologia.ru/goods/stage340397.html
【初回限定盤】2PM CD DVD付き まとめ売り ジュノ JUNHO
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【初回限定盤】2PM CD DVD付き まとめ売り ジュノ JUNHO
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