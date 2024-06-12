レ・ミゼラブル　別所哲也　ヴァージョン

だいぶ昔に購入し、よく聴いたので折れ、スレ、CDにはキズもあります。帯はありません。通しで聴きましたが音飛びはなかったようです。気づかなかったところもあるかもしれません。長期保管それなりです。ご理解の上、ご検討下さい。ゆうパケットポストで封筒発送します。#CD・DVD



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