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商品詳細
日本刀百華古美術百華 本阿弥常政著 3冊です。日本刀百華古美術百華美術品写真集第4版日本刀・古美術写真集第5版倉庫整理の為に出品致します。本阿弥常政さんのサイン入りですが、個人名が書かれておりますのでご注意ください。本のケースに汚れがあります。本自体は比較的に綺麗です。ご質問等ありましたら、コメントお願い致します。即購入OKです！
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日本刀百華古美術百華 本阿弥常政著
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