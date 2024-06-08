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日本刀百華古美術百華 本阿弥常政著 3冊です。日本刀百華古美術百華美術品写真集第4版日本刀・古美術写真集第5版倉庫整理の為に出品致します。本阿弥常政さんのサイン入りですが、個人名が書かれておりますのでご注意ください。本のケースに汚れがあります。本自体は比較的に綺麗です。ご質問等ありましたら、コメントお願い致します。即購入OKです！