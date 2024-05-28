小泉今日子 CD FILE Vo.1〜Vol.4 4枚セット Best/ベスト

小泉今日子のベストアルバム4枚セットです！【セット内容】・CDFILEVol.1…1987年発売。「私の16才」「素敵なラブリーボーイ」「ひとり街角」「春風の誘惑」「まっ赤な女の子」他全10曲収録・CDFILEVol.2…1987年発売。「半分少女」「艶姿ナミダ娘」「渚のはいから人魚」「迷宮のアンドローラ」「ヤマトナデシコ七変化」他全10曲収録・CDFILEVol.3…1987年発売。「スターダスト・メモリー（TheStardustMemory）」「常夏娘」「魔女」「なんてったってアイドル」「100%男女交際」他全10曲収録・CDFILEVol.4…1989年発売。「夜明けのMEW」「木枯らしに抱かれて」「水のルージュ」「SmileAgain」「キスを止めないで」他全10曲収録合計4枚、全40曲収録☆4作とも帯付き☆バラ売り不可▼盤面に擦り傷があります。▼歌詞カードに経年の使用感があります。



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