Switch旧型　画面本体のみ　2017年製　未対策機　動作確認済　QA3896

Switch旧型 画面本体のみ2017年製造の初期型Switchとなります。ご覧いただきありがとうございます。過度なお値下げは対応致しかねます。ご了承ください。突然商品を消去する場合がございます。ご検討中の場合はお早めにご購入をお願い致します❗️商品状態 6段階に分けております。S新品、未使用品A未使用に近い極美品B通常利用程度の中古品 Cやや傷や汚れが目立つ商品D傷や汚れが多い商品E動作に問題などがあるジャンク商品状態 B画面背面共に特段目立つキズありません。 ジョイコン、ドックと接続して以下の基本動作を確認済です。テレビ出力 ⭕️充電 ⭕️パッケージ版ソフト読み込み ⭕️万が一動作不良等があった場合評価前にお知らせください。評価後の対応は一切できませんのでご了承ください。ーーーー発送方法ーーーー ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポスト取引について基本的に当方からは発送通知のみのご連絡とさせていただきます。ご連絡をいただいた場合原則1日以内にご返信させていただきます。当方の商品を閲覧していただきありがとうございます。他にも様々な商品を出品中ですので是非ご検討ください。



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