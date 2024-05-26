メタルファイト ベイブレード 4D×ZEROG アルティメットトーナメント同梱…

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『メタルファイトベイブレード4DxZEROGアルティメットトーナメント』同梱特典「サムライペガシスW105R2F限定カラーBraveVer.」付き2013年に発売した3DSソフト「メタルファイトベイブレード」の限定・同梱版です。【内容】・3DSゲームソフト（説明書など付属）・サムライペガシスW105R2F限定カラー・シール自宅の暗所にて保管しておりました。新品未開封品ですが止めのシールは剥がれてます。ご理解頂ける方でお願いします。「メタルファイトベイブレード4D×ZEROGアルティメットトーナメント同梱限定版」インターグロー#インターグロー#ゲーム#アドベンチャー#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS